Diputado Giordano estrena romance con una integrante de “Combate”

Sin buscarte te encontré🍀🦄🌈👑🦋🌎🙌🏼✨😍🙏🏼 Que suerte la mía 🍀😊 Es increíble cuando las personas correctas surgen en los momentos ciertos de la manera más espontánea y divina😍 #mipersonafavorita Lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede😊 Estàs en #peligrodeextincion 🙈 porque hombres como tú, quedan pocos … TE ADORO @giordanogt MÍO 💚

A post shared by Renata Arcanjo (@renataarcanjooficial) on Aug 14, 2017 at 11:30pm PDT