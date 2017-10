Artistas country guardan silencio tras masacre en Las Vegas

Cuando la cantante Meghan Linsey comenzó su dúo de música country Steel Magnolia, le habían sugerido asociarse con la National Rifle Association _una organización estadounidense que defiende la compra y tenencia de armas_ para que la agrupación aumentara su público.

El tiroteo masivo durante la última jornada del Festival Route 91 Harvest en Las Vegas ha alentado a algunos artistas country a pronunciarse a favor del control de armas, pero muchos otros se han abstenido de opinar.

Numerosos artistas esquivan el asunto porque existe el peligro real de una reacción adversa en su contra porque los cabilderos de las armas han fomentado en los últimos años una relación entre los temas patrióticos que a veces se mencionan en la música country y la posesión de armas de fuego.

“Me siento muy censurada como artista country”, dijo Linsey, quien musicalmente es independiente y se hincó después de cantar el himno nacional durante un partido de fútbol de la NFL.

“Me parece que a las discográficas les gusta mantener al artista en esa forma. No quieren que uno hable, no quieren que uno diga cosas que puedan molestar a los escuchas de música country”.

“A algunos les preocupa que los boicoteen”, agregó.

La sombra de los boicots persiste como política en la música country. El grupo musical Dixie Chicks, de gran popularidad, fue boicoteado después de que la vocalista principal, Natalie Maines, censurara al entonces presidente George W. Bush en vísperas de la guerra contra Irak en 2003.

La National Rifle Association ha reforzado la relación entre las armas y la música country con su marca de estilo de vida y música NRA Country.

La NRA Country ha procurado vincular la música con actividades relacionadas con las armas, como la cacería, deportes al aire libre, pero sin entrometerse en política.

Desde 2010, el logo de la marca NRA Country es colocado en giras y conciertos de música country, mercancías, un álbum llamado “This Is NRA Country”, un video musical y demás.

Ha presentado artistas como Hank Williams Jr. y Trace Adkins. Se desconoce cuánto dinero ha canalizado la NRA a la marca, y los representantes de la agrupación no atendieron de momento las solicitudes de The Associated Press para que hicieran declaraciones al respecto.

El duo de country Big & Rich, que ha actuado en eventos patrocinados por la NRA, participó en el festival unas horas antes de que Stephen Paddock comenzara a disparar desde su habitación en el Hotel y Casino Mandalay Bay.

Big & Rich dijo que el problema no fueron las armas, sino el hombre que les dio uso.