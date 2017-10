Actores de “Stranger Things” son pareja en la vida real

Si eres fanático de “Stranger Things”, seguramente conocerás a los personajes de Nancy y Jonathan.

Después de algún tiempo en que únicamente se rumoraba, los actores que los interpretan, Natalia Dyer y Charlie Heaton confirmaron que son pareja en la vida real.

Medios internacionales los captaron mientras caminaban por las calles de Nueva York tomados de la mano.

La pareja usaba lentes oscuros para pasar desapercibida, pero no lo lograron.

