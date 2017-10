El comportamiento errático de Jim Carrey y otros famosos que preocupa

Y con Jim Carrey y la carta incriminatoria de su difunta ex novia Cathriona White, mas lo que ha hecho el actor últimamente, vemos una espiral descendente ante miles de ojos.

De hecho, ya le había pasado a Britney hace 10 años y a Amy Winehouse hace 8, pero cada una tuvo distinto final. Lo más trágico de las dos historias es que todos prestaron atención a su declive, pero nadie hizo nada. Britney se rapó el pelo, atacó con una sombrilla… pero salió sola.

En cambio, la historia de Amy Winehouse es bastante conocida. Pero hay otros casos recientes que preocupan a muchos, sobre todo por el comportamiento errático de sus protagonistas.

Hay muchos artículos que hablan de cómo ya nadie contrata a quien fue el rey de la comedia en los años 90. No ayudaron mucho sus declaraciones inconexas en plena Semana de la Moda de Nueva York. Muchos aluden al declive emocional del actor luego del suicidio de su ex novia Cathriona White en 2015. La familia de esta culpó al intérprete de lo sucedido y la carta donde ella lo define como un monstruo y donde lo acusa de inducirla a las drogas y la prostitución, lo tienen en la cuerda floja.

El actor, después del suicidio, aparecía así.

Después de Nueva York, Carrey ha tuiteado sobre temas políticos y sobre sus viajes. Ahora vuelve a la palestra por la carta publicada.

Opacado por sus exitosas hermanas desde el comienzo, no hizo absolutamente nada para superar eso. Era famoso prácticamente por su sobrepeso y línea de medias, hasta que tuvo una hija con Blac Chyna y su relación terminó en porno de venganza y violencia intrafamiliar.

Desde ahí, prácticamente ha desaparecido de la vida pública, a pesar de que su familia ha dicho que "está bien y enfocado en nuevos proyectos".

Kardashian está en una delicada situación legal por las imágenes privadas que compartió de su expareja.

Amanda Bynes

Desde 2012 comenzó a ponerse pelucas y a mostrar comportamiento errático. En 2013, le encontraron marihuana en su apartamento y también hizo público su deseo por Drake. Acaba de aparecer en televisión diciendo que quiere actuar y que quisiera ser estrella de una serie. Ahora está en una escuela de moda.

I'm really appreciative of all that FIDM is giving me. I've been in school learning about the fashion business so I don't have time to tweet

