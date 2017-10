Carta que Cathriona White escribió a Jim Carrey antes de suicidarse podría incriminarlo

El suicidio de Cathriona White hace dos años se convirtió en una pesadilla para Jim Carrey.

La familia de su exnovia lo señaló como el el responsable de haberla llevado a tomar esa drástica decisión el 28 de septiembre de 2015.

Tanto la madre de ella, Brigid Sweetman, como su marido, Mark Burton, lo acusan ante la Justicia de los EE. UU. de haber adquirido presuntamente sustancias bajo un nombre falso y dárselas después a White, pese a saber que era "propensa a la depresión".

Lo acusa

La joven fue inducida por el comediante a la cocaína, prostitutas, abuso mental y enfermedades como el herpes.

Esos son los reclamos recién revelados que dejó plasmados en una carta que escribió 2 años antes de quitarse la vida.

Como parte de su batalla legal contra Carrey, los familiares de White han dado a conocer a los medios la carta.

"Nunca pensaste en el estigma con el que yo tenía que vivir por el resto de mi vida. Nunca te disculpaste o preguntaste alguna vez si podías hacer algo por mejorarlo o, al menos, sentirte mal por esto. Esto es lo que yo quiero: tú me contagiaste de herpes y quiero que te disculpes por esto, que te importe. Quiero que entiendas que, por muy pequeño que parezca para ti, esto arruina la vida de una chica. Quiero que te cuides cuando estés con otras chicas y pongas atención a tu cuerpo. Tus acciones afectan a otras personas".

Los abogados de los acusadores fueron quienes la encontraron y, hasta el momento, se desconoce si el actor sabía de su existencia.

"Antes de ti, tal vez yo no tenía mucho, pero tenía respeto. Yo era una persona feliz. Amaba la vida, era segura, me sentía bien en mi piel y estaba orgullosa de la mayoría de las decisiones que tomé. Te conocí y me introdujiste a la cocaína, las prostitutas, abuso mental y las enfermedades. Hiciste cosas buenas por mí, pero estar contigo me rompió como persona, Jim. Absorbiste cualquier cosa buena que todavía quedara en mí", habría escrito White.