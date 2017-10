Esta es la razón por la que Gaby Asturias no asistió a los Kids Choice Awards

Ésta es una noticia que me llena de alegría y emoción, estoy invitada a los Premios Kids Choice Awards de Nickelodeon en Colombia éste sábado wuuujuuuuuu. Uds son parte de ésta etapa y de todas mis aventuras, no podía quedarme con las ganas de contarles. En ésta aventura me acompañarán @oscarinbxd @kevdonis y mí Management @itsdemarchelier gracias por la oportunidad 🤗. Les daré todos los detalles, así que pendientes de mis redes sociales y de mi canal de youtube. Desde ya agradecida con todo su apoyo. #todoesfuerzotienesurecompensa #grandescosasestanpasando #colombia #ahítevoy #youtuber #youtubeguatemala

A post shared by Gaby Asturias (oficial) (@gaby_asturias) on Sep 25, 2017 at 6:16pm PDT