Chenoa critica a David Bisbal por la forma en que terminó la relación con ella y él le responde

Chenoa y David Bisbal iniciaron una relación cuando ambos participaron en la primera generación del reality show Operación Triunfo en España. En 2005 anunciaron el final de su noviazgo, algo que sorprendió a los seguidores de ambos.

Ahora, la cantante ha publicado su autobiografía en la que revela cómo fue que Bisbal terminó con ella.

El libro Defectos Perfectos relata la vida de la española, quien aprovechó para hablar de su relación con el intérprete de “Esclavo de sus besos”. Según Chenoa, David le rompió el corazón.

“Una semana antes de regresar de un viaje, David me envió un ramo de flores precioso con una nota que decía algo como ‘ya llego’. Yo aún seguía flotando en mi nube de amor, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó yo estaba trabajando. Al volver a casa me lo encontré con la maleta hecha”, reveló.

La respuesta

Según detalló la artista, no era la primera vez que Bisbal le pedía un tiempo. Sin embargo, esta vez fue en definitiva.

“Cuando lo llamé al día siguiente no noté nada raro. No pensé que fuera definitivo, pero al parecer lo era”, escribió. Además, habló sobre cómo se enteró de la ruptura durante una entrevista. “Era el peor día de mi vida”, aseguró.

David Bisbal no se quedó callado ante estas acusaciones y críticas. El medio Europapress lo entrevistó al respecto. “Me sorprende porque creí que el reencuentro había servido para superar cosas pasadas entre nosotros”.

Hace un año los concursantes de Operación Triunfo se reunieron e incluso la expareja subió al escenario para interpretar una canción juntos.

“En una relación siempre hay muchas versiones, en este caso habrá dos y nada más”, concluyó Bisbal.