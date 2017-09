La única portada de la que Playboy se arrepintió de publicar

Con 63 años en el mercado, Playboy se ha posicionado como la revista para hombres más emblemática del mundo.

Y en toda su larga trayectoria, solo hay una portada de la cual se arrepientes y es que en ella aparece Donald Trump.

Con la muerte de Hugh Hefner se ha revivido una declaración que diera su hijo apenas en agosto, en la que reveló cuál es la única portada de la revista que no les gusta.

“No lo respetamos. Es una vergüenza personal que Trump haya estado en nuestra portada”, fueron sus palabras.

El actual director de la revista, Cooper Hefner, habló sobre esta edición de marzo de 1990 en la que se ve al actual presidente de Estados Unidos vestido con un smoking al lado de una sexy modelo que usa su saco para taparse.

Why am I embarrassed about this cover? Because we promote a philosophy that encourages ALL individuals to choose the life they want to live. pic.twitter.com/jNGmgWuSrk — Cooper Hefner (@cooperhefner) 24 de agosto de 2017

Incluso esa conejita fue condenada en 2014 a seis años de prisión por tráfico de drogas.

Sus declaraciones

En una entrevista para esa edición se le preguntó al entonces magnate si en algún momento deseaba Presidente.

"No quiero la presidencia. Quiero ayudar a un montón de gente con mi fundación… Si alguna vez me presentara, lo haría mejor como demócrata que como republicano. Y esto no es porque yo sea más liberal, porque soy conservador. Sino porque el obrero me elegiría a mí. Le gusto. Cuando camino por la calle, los taxistas me gritan desde las ventanillas", aseguró.

El joven heredero del imperio explicó con un mensaje en Twitter por qué no le gustaba.

"¿Por qué me avergüenza esta portada? Porque promovemos una filosofía que alienta a TODOS los individuos a escoger la vida que quieren vivir… Si el equipo de Playboy de 1990 hubieran sabido que el plan de Trump sería el de Presidente, nunca hubiera logrado estar en nuestra portada".