Muere Hugh Hefner, fundador de Playboy, a los 91 años

Hugh Marston Hefner, mejor conocido como Hugh Hefner, fundador y redactor en jefe de la famosa revista para caballeros Playboy, falleció este 27 de septiembre de 2017, según se difundió a través de la cuenta oficial de la revista en redes sociales.

"El ícono americano y fundador de Playboy, Hugh M. Hefner, falleció hoy. Tenía 91 años. #RIPHef", decía el mensaje de la revista publicado en Twitter.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

Hefner nació el 9 de abril de 1926. Fue educado en el seno de una familia estricta, conservadora y muy religiosa, pero cumplió su sueño de crear la revista "Stag Party", cuya frase en inglés se usaba para hablar de una fiesta de hombres solos.

Sin embargo, luego de invertir con el dinero apoyado por sus amigos, consiguió sacar su primer número que con el proceso terminó llamándose Playboy.

"Hef" era bastante activo en sus redes sociales, particularmente en Twitter. Sus últimos mensajes publicados allí eran relacionados a buscar ayuda para las víctimas de los huracanes Harvey e Irma.

In the aftermath of Hurricanes Harvey and Irma, an immense amount of effort will be required to recover and rebuild…

— Hugh Hefner (@hughhefner) September 19, 2017