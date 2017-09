La divertida reacción de Eugenio Derbez al enterarse que sería abuelo

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, la hija de Eugenio Derbez y su esposo confirmaron su próxima paternidad con una hermosa y tierna fotografía.

Fue el actor Mauricio Ochmann quien compartió primero un emotivo mensaje confirmando.

El mexicano subió una foto de su reciente viaje Hawáii y que agregaron un pequeño corazón en la pancita de Aislinn.

"Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo!".

Así reacciona Eugenio

En una entrevista al programa Ventaneando relató el momento en que su primogénita le reveló que se convertiría en abuelo.

El productor explicó que debido a la apretada agenda profesional de ambos, se enteró de la feliz noticia a través de un video que le envió la joven actriz.

"Nos mandó un video donde venía el ultrasonido y cuando aparece el primer cuadro del ultrasonido".

Alessandra agregó: "yo tenía el celular en la mano", posteriormente Eugenio dijo: “y lo aventó, empezó a gritar de gusto, pero yo no entendí, yo pensé que era un video de esos donde de repente aparece algo en la pantalla, alguien grita y entonces ahh (te asusta) y le digo: ‘a ver, no lo vi’, yo quería espantarme, y yo no sabía ni por qué gritaba.

Yo no entendí hasta cinco minutos después que me explicó: ‘es un ultrasonido’, y yo: ‘¿de quién?’, ‘de Aislinn, está embarazada’ (contestó Rosaldo). Me tardé en entenderlo, no caí".

El actor Jaime Camil, quien se encontraba junto a Eugenio, bromeó: “yo lo tranquilicé, obviamente le dije, no vayas por la pistola, están casados".

Nada me hace más feliz que verte sonreír. Felicidades hija!!! Te amo!!! @aislinnderbez Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez) el 30 de May de 2016 a la(s) 8:55 PDT

Cumple un sueño

El comediante añadió que ya le había visto el instinto maternal cuando nació su media hermana Aitana.

“Aislinn ha sido una segunda mamá para Aitana, siempre que hemos estado aquí en Los Ángeles se la dejamos a ella y a Mauricio, los dos se han portado increíble con ella, desde entonces ya decíamos, estos ya se ve que tienen ganas de tener bebé, y nos dio muchísimo gusto porque de verdad van a ser unos maravillosos padres".

La cantante mexicana confesó que desde que su hijastra les contó la busca para pedirle consejos.