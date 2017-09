Sigue en pie concierto de Residente y vendrá a Guatemala para luchar contra la corrupción

René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”, dará un concierto en Guatemala en octubre de este año.

El artista estará presentándose el Día de la Raza, para “celebrarlo en grande”, según lo dio a conocer la página de Noches VIP.

En una entrevista previa, Pérez afirmó que lo guatemaltecos disfrutarán su presentación.

Por medio de sus redes sociales, el cantante señaló que el concierto sigue en pie y que aunque otros hayan cancelado, él si vendrá!

"Guatemala El 12 hay concierto.No me importa que otros artistas hayan cancelado, yo estoy con ustedes, voy a todas, abajo la corrupción ✊️".

Su mensaje viene a hacer eco luego de que Maroon 5 cancelara su show el pasado 21 de septiembre.

La banda explicó que esto se debía a circunstancias fuera de su control y que el espectáculo sería reprogramado para el 3 de marzo del 2018.

Due to circumstances out of our control, we will have to reschedule our Sept 21st show in Guatemala City until March 3rd. We’re very sorry.

