¡No es broma! Twitter estalla con el embarazo de Khloé Kardashian

Otro embarazo entre las Kardashian, esta vez de Khloé, la tercera de las hermanas del clan.

La información fue difundida por el sitio TMZ, que cita a varias fuentes para asegurar que la empresaria y estrella de realities está embarazada de su primer hijo.

El padre es el jugador de la NBA, Tristan Thompson, quien tiene una relación con la bella mujer desde hace un año.

Con este son tres los embarazos en la familia. La semana pasada se conoció que Kylie Jenner, la menor de la familia está esperando una nena.

My cutie pie! 😘 A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Sep 13, 2017 at 2:24pm PDT

Kim Kardashian espera junto a Kanye West su tercer hijo, esta vez vía vientre de alquiler.

Así lo dio a entender

En el reciente final de la temporada número 13 del show Keeping Up with the Kardashian, la mujer confesó que había suspendido sus esfuerzos de control de natalidad, abriendo las puertas y las posibilidades de buscar una familia junto a su pareja.

“Él quiere tener cinco o seis hijos conmigo y eso es adorable”

Khloé había señalado en diversas entrevistas su deseo de ser madre.

"Me encantaría tener una familia, ya lo hemos hablando", dijo en la revista Vanity Fair..

"Él ya es papá, y sé de hecho que sería una padre increíble, definidamente quiero ser mamá", dijo la hija de Kris.

Twitter estalla

La noticia ha provocado que divertidas reacciones en las redes sociales de los fans, quienes no se han recuperado por lo de Kylie.

Now Khloe Kardashian is pregnant lolllll pregnancy is in the air pic.twitter.com/0raTapKov9 — Jalane Giesick (@Jgiesick) 26 de septiembre de 2017

Parece que khloe kardashian está embarazada, por fin se le dio. se lo merece voy a llorar pic.twitter.com/hSu3n3RP7V — contu (@cxckneygirl) 26 de septiembre de 2017

Kylie Jenner, Kim and Khloe Kardashian are all expecting babies? Damn were their ratings dropping or something??? — global warming (@cruelladeviII) 26 de septiembre de 2017

El único rumor que espero que sea verdad es que @khloekardashian este embarazada — AmairaniCc (@amairaniCc) 26 de septiembre de 2017

QUE KHLOE KARDASHIAN TAMBIEN ESTÁ EMBARAZADA!!! pic.twitter.com/fIwJURtFfu — Adri Ureña (@adri22_11) 26 de septiembre de 2017

¡¿QUÉ?! NOS ESTAMOS LLENANDO DE KARDASHIANS. Ahora Khloe Kardashian está embarazada de Tristan Thompson 😱@khloekardashian pic.twitter.com/KmS5OGr06F — Roger Gonzalez Show (@rogerlateshow) 26 de septiembre de 2017

¡¿QUÉ?! NOS ESTAMOS LLENANDO DE KARDASHIANS. Ahora Khloe Kardashian está embarazada de Tristan Thompson 😱@khloekardashian pic.twitter.com/KmS5OGr06F — Roger Gonzalez Show (@rogerlateshow) 26 de septiembre de 2017

AWW KHLOE KARDASHIAN ESTA EMBARAZADAAA 😉 ESTO ERA LO QUE ELLA QUERÍA, además ella es la buena gente del clan pic.twitter.com/k3nDizaxV6 — Danysaurio T-Rex (@kondakpex1773) 26 de septiembre de 2017