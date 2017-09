La niña de “No se aceptan devoluciones“ creció y ya se muestra en bikini

¿Se acuerdan de Maggie, la entrañable niña de “No se aceptan devoluciones“?

Hace cuatro años esta película conmovió a millones de personas en Estados Unidos y Latinoamérica.

La historia de ella y su padre fue uno de los grandes éxitos de 2013. Desde ese momento su fama creció como la espuma.

Todo cambió

A la edad de 9 años llegó la gran oportunidad para Loreto Peralta, quien hizo realidad su sueño en la pantalla grande al protagonizar la cinta junto a Eugenio Derbez.

Aunque físicamente conserva ese rostro angelical de ojos azules, el tiempo ha pasado y hoy ya es toda una adolescente.

Apenas en junio celebró su cumpleaños número 13, dando paso firme a sus anhelos y mirando de frente hacia su prometedor futuro.

En sus redes sociales, la bella joven ha mostrado sus cambios y ya se muestra en traje de baño provocado los halagos de sus fans.

"Me encantó"

"Te ves bellísima"

"Cómo has crecido, linda 😍"

"No aguanto las ganas de conocerte en persona"

"Te amo"

"Bellísima como siempre 😇😘"

Durante la pasada edición de los Kids Choice Awards el público fue testigo de lo cambiada que hoy luce Loreto.

Ella caminó por la alfombra naranja del evento, luciendo un vestido color gris y tenis blancos. Para completar su look llevó un peinado con flequillo hacia atrás, sonriente en todo momento

No es la primera vez que Loreto desfila por la alfombra de este evento, estuvo presente en la presentación de "How to be a Latin Lover".

Así empezó todo

En 2012, Eugenio buscaba desesperado un niño bilingüe, de tipo anglosajón y carismático.

Lo hizo por tres meses, ya que tenía que ser el niño perfecto para una historia que tardó 12 años en concretar.

Entonces halló a Loreto, por quien tuvo que cambiar el género del personaje que hacía de su hijo.

En vez de un niño, escribió el papel para una niña y el resto es historia.