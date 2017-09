Dibujo obsceno “oculto” en serie infantil de Netflix causa polémica

"Por favor, tengamos cuidado con lo que nuestros hijos ven en la televisión. No edité ninguna imagen, esta es La abeja Maya, temporada 1, capítulo 35".

Una de lasoriginales y más exitosas de Netflix es “”, dirigida a niños de 3 a 6 años. Aunque la historia original fue creada en 1975, la compañía japonesa Nippon Animation Company realizó una reedición. Esta versión animada en 3D se estrenó en el 2013 en la plataforma de streaming y cuenta la historia de una pequeña abeja y su amigo Willie. via GIPHY Sin embargo, gracias a la queja de una madre de familia, el episodio #35 fue eliminado por contener “oculto” el dibujo de un pene en un árbol. Chey Robinson, una mamá estadounidense, se quejó en su cuenta de Facebook mostrando el dibujo obsceno compartiendo el video y la imagen:Else podía observar en el minuto 5:30 del video. Después de esta denuncia, cientos de padres se sumaron e hicieron la misma publicación en Facebook mostrando que sí era algo real, y que no era editado.Esto causó tanta polémica entre las familias que se quejaban hacia Netflix que la plataforma decidió eliminar el capítulo #35 de. Hasta el momento, el Studio 100 Animation, desarrolladores de la serie, no se han pronunciado al respecto.