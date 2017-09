Con una tierna foto, Halle Berry confirma su nueva relación

Después de varios meses, finalmente Halle Berry decidió confirmar los rumores. La actriz publicó una tierna fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde aparece junto al productor Alex Da Kid.

En la imagen en blanco y negro, Berry aparece abrazada de su ahora novio mostrando que no temen a seguir ocultando su amor.

La estrella de Hollywood describió este momento como “Mi equilibrio”, mientras que el músico compartió la misma foto con el mismo mensaje en su propia cuenta.

My balance A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Sep 19, 2017 at 11:00am PDT

La romántica publicación alcanzó más de 40 mil likes y mil comentarios donde los seguidores se emocionaron con la noticia. Sus fieles fanáticos aprovecharon para felicitarlos y desearles lo mejor en esta relación.

Un historial fallido

Según fuentes cercanas a la pareja, estos se conocieron hace aproximadamente dos meses.

Sin embargo, esto llamó la atención de los fans ya que la actriz señaló en agosto que se estaba tomando un momento a solas para reflexionar en lo que esperaba al hombre con quien compartiría su vida.

"He aprendido a lidiar con el hecho de que tengo a mis espaldas tres matrimonios fallidos, y no me ha resultado sencillo, especialmente porque hay niños de por medio. Como mujeres, nos adentramos en el matrimonio pensando que va a ser para toda la vida y que hemos encontrado a nuestro príncipe azul. Eso fue lo que los cuentos de hadas me enseñaron de pequeña… A día de hoy me he vuelto anti cuentos de hadas. Cuando te casas, lo haces llena de esperanza, así que cuando todo se desmorona, es una gran decepción, como un fracaso. A menudo yo me siento culpable y responsable, he sufrido mucho dolor y angustia por ello", expresó Berry durante su emotiva intervención en el evento solidario City Summit and Gala en Los Ángeles.