Paris Jackson revela escalofriantes escenas de su adolescencia

A sus 18 años, Paris Jackson concedió una entrevista a la revista "Inside Out" donde decidió exponer su vida privada.

La hija de Michael Jackson habló de todo: La relación con su padre, que sufrió abuso sexual siendo adolescente y su rehabilitación con las drogas.

Desde la muerte del "Rey del Pop", la joven ha sido quien lo ha defendido de la prensa.

Ayer, el tabloide publicó la entrevista donde habló de los diversos problemas que ha tenido en su vida personal.

La estadounidense confesó haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 14 años, delito cometido, según ella, por un desconocido.

"No quiero dar demasiados detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí, y, en ese momento, no le dije a nadie".