El actor de “IT” hace su macabra sonrisa sin maquillaje y es “más terrorífico”

Bill Skarsgårds min (döpt till Jörgen) som han använde i rollen som Pennywise i DET. Tydligen något som bara några få i Skarsgårdsfamiljen kan!. 🎈🤡🎈🤡🎈🤡🎈🤡🎈🤡🎈🤡🎈🤡 IN ENGLISH: Bill Skarsgård, aka Pennywise in IT, does his best Pennywisesmile. Apparently he used the smile to scare his younger siblings when he was a kid. Who knew it would come in handy again! #itmovie #Pennywise #IT #BillSkarsgard #Pennywise #DET#Clown #stephenking

A post shared by PP3 i Sveriges Radio P3 (@srpp3) on Sep 8, 2017 at 5:47am PDT