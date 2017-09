“Taquito”, el #PerroFiel guatemalteco de Shakira

Dear @itsdougthepug, you have better manners than most of my visitors 😂, please come see me more often! You're such a good #perrofiel ! Shak Querido @itsdougthepug, tienes mejores modales que muchas de mis visitas 😂, por favor ven a visitarme más a menudo! Eres todo un #perrofiel! Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on Sep 18, 2017 at 7:35am PDT