Las peor vestidas de los premios Emmy 2017

La edición 69 de los premios Emmy se llevó a cabo en el teatro Microsoft en la ciudad de los Los Ángeles, en California. El presentador fue el comediante Stephen Colbert, quien supo poner su escencia en la gala y hacer reír al público con sus bromas y chistes, en especial los que hacían referencia a la política y al gobierno de Donald Trump.

La alfombra roja no puedo faltar y las celebridades aprovecharon el momento para mostrar sus mejores looks, los vestidos más elegantes y los trajes de diseñador. Sin embargo, no todos pueden hacerlo con éxito. En las redes sociales los usuarios eligieron a las actrices que, según sus opiniones, son las peor vestidas de la noche.

Ya sea por vestidos que no están a la moda, colores extraños, cortes que no se ajustan al cuerpo o por otras razones, actrices como Reese Witherspoon, Mandy Moore y Debra Messing fueron criticadas por su elección de atuendos. ¿Tú qué crees?



via GIPHY

Reese Witherspoon

Aunque Reesee es considerada como una de las actrices más bellas de la industria, su elección de vestuario no fue bien recibido. Según los usuarios, ella pudo elegir un vestido mucho más elegante y un peinado diferente para la ocasión.

Debra Messing

Aunque el vestido de Debra es muy elegante, sus fans aseguran que debió utilizar un atuendo más acorde a su bella figura. El tipo de tela brillante también fue criticado.

Mandy Moore

La bella actriz y cantante desfiló en la alfombra roja luciendo un vestido negro con blanco. Según sus fans no fue la mejor opción.

Tracee Ellis Ross

Este fue uno de los vestidos más criticados. Tanto por el color, la tela brillante y la parte de abajo.

Shannon Purser

Según los fans de Shannon, este vestido no es nada favorecedor para ella.

Jane Fonda

Fonda es una de las actrices de mayor trayectoria en la industria. A sus 79 años luce muy bella y su vestido color fuscia era muy elegante. Sin embargo, sus fans criticaron su cabello y el estilo cola de caballo que, según ellos, no era el estilo que debió usar.