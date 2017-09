La noble causa por la que las celebridades utilizaron un listón azul en los premios Emmy 2017

Un detalle llamó la atención del público durante la alfombra roja de los premios Emmy 2017. Varias celebridades decidieron acompañar sus vestidos y trajes con un accesorio diferente. Se trata de un pequeño listón azul que colocaron sobre su ropa y que dejó a muchos con la duda sobre su significado.

No es la primera vez que los actores y actrices aprovechan eventos tan importantes como estos para manifestar su apoyo a diferentes causas. En esta ocasión, el listón azul simboliza la solidaridad a ACLU, American Civil Liberties Union (Unión Americana de Libertades Civiles).

¿Por qué?

La ACLU es una organización que lucha por defender los derechos y libertades individuales garantizadas por la constitución y las leyes de Estados Unidos. Varias celebridades utilizaron este listón para manifestar que están de acuerdo con la labor de esta organización y los valores que promueve.

Por el momento no han revelado sus razones, pero dejaron claro su apoyo.

Los Emmy

La 69 edición de los premios Emmy se llevó a cabo en Los Ángeles. Son considerados los premios de la televisión más importantes de la industria. Entre las series y programas que recibieron más nominaciones se encuentran Stranger Things, Feud, Westworld, The Crown, House of Cards y Big Little Lies.

Durante el evento, tanto el presentador Stephen Colbert, como otros famosos, aprovecharon el momento para dejar claro que están en desacuerdo con Donald Trump y su gobierno.