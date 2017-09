Muere la protagonista de telenovelas mexicanas Saby Kamalich

La actriz de origen peruano Saby Kamalich murió esta mañana a la edad de 78 años, así lo confirmó la ANDI México.

Se dio a conocer por su papel de María Ramos en la telenovela peruana “Simplemente María” de 1969.

Entre el 2011 y el 2013, Kamalich sufrió una operación de columna por la que fue sometida a un coma inducido que le provocó incapacidad en su pierna derecha.

“Pensé que me recuperaría en cuatro o seis meses, pero no ha sido así, aún tengo secuelas muy molestas en mi pierna, pero fuera de eso, me siento bien y día con día se me alimentan más las ganas de seguir trabajando”, dijo entonces.