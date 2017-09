¡Maroon 5 llega a Centroamérica! Así fue el concierto en Panamá

Cada vez faltan menos días para uno de los conciertos más esperados en el país, hablamos de la presentación que ofrecerá la banda estadounidense Maroon 5 el próximo 21 de septiembre en Cardales Cayalá.

La banda estadounidense liderada por Adam Levine llegó a suelo centroamericano por segunda vez, después de haberse presentando el año pasado en Costa Rica.

Announcing that we're playing at Explanada Cardales de Cayalá on September 21st in #Guatemala City. Tickets on-sale May 27th! pic.twitter.com/r73t1Q1OFC

— Maroon 5 (@maroon5) May 2, 2017