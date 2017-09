Fotografía: “#30díasporGuate” es una exposición con lo más bello de Guatemala

He terminado mi viaje por Guatemala, me queda una satisfacción muy grande el haber recorrido más de 5,000 kilómetros en vehículo, disfrute paisajes nunca antes vistos por mis ojos, conocí muchas personas, pase horas de horas escuchando la misma música de mi playlist, pensando en todo lo que me rodea, mis hijos, mi familia, amigos, eventos, compromisos, etc, etc. Edwin mi asistente no platica mucho y dormía sin cesar 🙂 así que fueron 30 días de analizar mi vida, 30 días de pensar en todas las bendiciones que tengo a mi alrededor, 30 días de comer como loco, 30 días de madrugar y desvelarme, 30 días de disfrutar las bellezas que tiene Guatemala y tratar de proyectárselas a través de fotografías y videos #30diasporguate #viajoporguate #farmaciasbatres #larocalla #milfloresluxurydesignhotel #antiguatours #cataratalosjolotes #huehuetenango

