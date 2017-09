Jim Carrey da la entrevista más extraña de su vida e incomoda a reportera

Desde hace varios años, Jim Carrey está pasando por momentos difíciles y profundos en su carrera.

El actor es conocido por su extrovertida personalidad, pero en esta ocasión llevó la situación más allá de lo pensado.

Durante la alfombra roja de la fiesta de Harper’s Bazaar, en honor a los íconos del mundo, tuvo un momento de “locura”.

La reportera de E! News, Catt Sadler, se encontraba entrevistando al actor cuando este decidió imitar brevemente a James Brown, de una forma muy repentina.

"No hay nada de sentido en todo esto. Así que quería encontrar la cosa con menos sentido que pudiese encontrar y unirme a eso, y aquí estoy”, dijo.

via GIPHY

Cuando la periodista comentó que la fiesta celebrar a los íconos, Carrey respondió:

"Yo no creo en íconos. No creo en personalidades. Creo que la paz está más allá de las personalidades, más allá de los inventos y los disfraces, más allá de ‘S' roja que usas en tu pecho, que hace que las balas reboten".

El actor pronunció un discurso muy parecido a este en el 2014, cuando recibió un doctorado por sus logros en las artes en la Universidad Maharishi de Gestión de Iowa.

La guinda del pastel

Jim finalizó su extraña entrevista diciendo: "No me arreglé. No hay ningún yo. Solo hay cosas sucediendo. No es nuestro mundo. Nosotros no importamos".

Mientras tanto, la reportera se mostraba bastante incómoda ante las respuestas que daba el actor. Haciendo rostro de desagrado y volteando hacia la cámara dejando ver su desagrado ante la actitud de la estrella.

Incluso, el mismo canal de televisión catalogó la entrevista como “bizarra”.