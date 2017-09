Aumentan rumores de la bisexualidad de Demi Lovato por estas fotos

Cuando Demi Lovato lanzó su canción "Cool for the Summer", en 2015, los seguidores comenzaron a hacer especulaciones sobre su sexualidad.

Muchos aseguraron que era bisexual, ya que la letra de la canción lo insinuaba. Cuando la cantante fue cuestionada al respecto, no afirmó ni negó nada, solo dijo:

Desde ese entonces, las preferencias sexuales de la actriz han sido solo supuestos que nunca se han consolidado.

good morning to demi lovato and her possible girlfriend and no one else pic.twitter.com/ZrDKzhVBBD

— kendra (@toldbykendra) 11 de septiembre de 2017