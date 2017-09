Christian Grey y Anastasia Steel llegan al altar en “50 sombras liberadas”

¡La tercera y última entrega de la saga está a punto de calentar la pantalla grande! El tráiler de “50 sombras liberadas” fue publicado este domingo y causó gran sensación entre los seguidores de esta romántica historia.

Basada en el éxito literario de la británica E.L. James, Christian Grey y Anastasia Steel finalmente llegan al altar.

En un clip de un minuto y cinco segundos se puede ver los momentos antes y después de la boda de los personajes de Jamie Dornan y Dakota Johnson, cuando se van de luna de miel a Europa.

Pero todo se complica cuando alguien cercano Grey regresa para poner en riesgo su matrimonio.

Ahora, un hombre misterioso queda expuesto al peligro, haciendo que el sexy millonario y su nueva esposa lleguen al límite de su seguridad.

Como es costumbre, la tercera entrega de esta saga llegará a los cines el 14 de febrero del 2018. Mientras tanto, el tráiler oficial y completo de “50 sombras liberadas” será estrenado en noviembre.

La película estuvo bajo la dirección del cineasta James Foley y desde ya ha causado gran expectación sobre el capítulo final de esta historia.

Además de este trailer, Universal también lanzó un nuevo poster de la película, donde Anastasia aparece con su vestido de novia.

Mrs. Grey will see you now. #HappyBirthdayAnastasia #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/Aa2gHW4W61

— Fifty Shades Freed (@FiftyShades) September 10, 2017