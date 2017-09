Revelan el pasado de Peter Dinklage como vocalista de una banda de punk

Aunque no era un secreto para el mundo, muy pocos conocía el pasado de Peter Dinklage.

El actor alcanzó la fama mundial al interpretar a Tyrion Lannister en la serie de HBO, “Game of Thrones”. Pero antes, se dedicaba a la música.

via GIPHY

En la década de los noventas, Peter era vocalista de una banda de punk, rap y funk llamada “Whizzy”. Algunos seguidores de la agrupación comparaban su sonido con el de los Red Hot Chili Peppers.

Pero el antes cantante no solo lideraba ante el micrófono, también tocaba la trompeta, aunque de menor tamaño para adecuarse a su corta estatura.









Publicidad









Aunque no existen video del pasado musical de Peter Dinklage, en los últimos días se dieron a conocer algunas fotografías gracias al sitio NME.

“Estaba bastante enojado en esa época", expresó el actor en alguna ocasión sobre su participación en la banda.

PUNK IS COMING | Aquí tienes las pruebas del pasado Punk de #PeterDinklage con su banda #Whizzy #TyrionWasAPunkRocker pic.twitter.com/eTuBG2QkBi — RockFM (@RockFM_ES) September 4, 2017

Octava temporada de “GOT”

“The Dragon and the Wolf” es el nombre del episodio que marcó el final de la séptima temporada de “Game of Thrones”.

El capítulo dio mucho de qué hablar en las redes sociales y dejó varios cabos sueltos que seguramente se atarán en la próxima (y posiblemente última) entrega de la serie.

Aunque aún no se define la fecha exacta de estreno de la siguiente temporada, el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, citado por Publimetro Colombia, advirtió que podrían pasar hasta 18 meses antes de que un nuevo capítulo vea la luz, por lo que el estreno llegaría a finales de 2018 o hasta principios de 2019.

El actor Nikolaj-Coster Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister, adelantó, sin embargo, que el rodaje empezará en octubre de este mismo año.