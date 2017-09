La bella sobrina de Anahí es idéntica a ella y estas fotos lo comprueban

Feliz cumpleaños mi niña hermosa !!! Tú me enseñaste todo lo q hoy pongo en practica con Manu 😍💕 jugaba a ser mamá contigo de bebé 😍😍😍 te amoooooo!!!!! Ya eres muy grande ! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 @anapauu.ap

