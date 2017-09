Megan Fox revela lo que ha sufrido para recuperar su envidiable figura

A sus 31 años y siendo madre de tres niños, Megan Fox sigue arrancando suspiros.

Cualquiera pensaría que es capaz de ocuparse de Noah, Bodhi y Journey mientras continúa luciendo el físico de una sex symbol.

Sin embargo, en una entrevista en el programa "Extra", la actriz señaló que de puertas para dentro la situación es muy diferente.

"No he dormido en casi un año. No ha habido ni una sola noche en la que haya podido dormir de corrido.

Megan aseguró que ha sido mucho más difícil recuperar su espectacular figura, ha invertido más tiempo en su entrenamiento.

"He trabajado muy duro. Esta vez ha resultado todo un desafío y he tenido que salir a dar largos paseos y a correr durante horas. Ha sido terrible", admitió.

Brian Austin Green espera cumplir su sueño de dar la bienvenida a una niña a su familia, habrá que esperar que dice Fox.

"Yo quiero una hija, me encantaría tener una niña. Me preocupa que si lo intentamos, acabemos teniendo otro hijo. No es que no adore a mis chicos, pero si tuviera otro… no sé si estaría preparado para manejar a cinco", dijo el esposo de Megan.