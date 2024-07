“It”: Conoce a los siete “perdedores” de la película de terror

La película de terror "It" está basada en la novela homónima publicada por el escritor Stephen King, en 1986. Es la segunda adaptación del libro, ya que la primera fue una miniserieen los noventa.

La historia muestra a un grupo de siete niños, conocidos como “los perdedores”, que son aterrorizados por un ente maligno que explota los miedos y fobias de sus víctimas disfrazándose de distintas cosas. Te presentamos quiénes son estos personajes.

Bill Denbrough

El actor estadounidense Jaeden Lieberher interpreta al tímido tartamudo Bill Denbrough, quien es atormentado por la pérdida de su hermano menor George, interpretado por el debutante Jackson Robert Scott.

Jaeden ha participado en las cintas “Aloha”, “St. Vincent”, “Playing It Cool” y “The Book of Henry”, y en la serie “Masters of Sex”.

Richie Tozier

El mejor amigo de Bill es Richie, un bromista con vocabulario de adulto que porta unos anteojos de “fondo de botella”.

Finn Wolfhard, el actor que lo interpreta, afirma: “Richie es una especie de bobo que ama los videojuegos y la televisión, lo cual es algo que tenemos en común. Él trata de ser el divertido del grupo, solo que nadie piensa que sea tan gracioso como él cree que es”.

Beverly Marsh

Sophia Lillis interpreta a la única chica del grupo, quien no se percata de los efectos que provoca entre sus amigos, que atraviesan la pubertad.

A pesar de sufrir abuso en casa, o quizá por esa razón, Beverly es “una de las más fuertes y valientes del grupo”, declara Lillis y agrega: “Ella es muy independiente y actúa como si no le importara lo que piensen los demás”.

Eddie Kaspbrak

Jack Dylan Grazer interpreta a Eddie, un hipocondriaco que a su corta edad está permanentemente atado a su cangurera llena de medicinas, inhaladores y una variedad de sanitizantes.

“Eddie es un chico neurótico. Es paranoico acerca de los gérmenes”, comenta Grazer.

Stanley Uris

El más escéptico de los siete chicos es interpretado por Wyatt Oleff, quien comenta: “A Stan no le gusta cuando las cosas están desordenadas. Lo que cruza por su mente en esta situación es más complicado de lo que puede procesar. No solo le tiene miedo a Pennywise sino que está ofendido por él”.

Ben Hanscom

Jeremy Ray Taylor interpreta a un chico que se une a “los perdedores” después de haber sido brutalmente atacado, no por Pennywise, sino por el grupo de bullies del pueblo. Ben quizá no sea el más atlético pero tiene otros atributos según Ray Taylor: Él es el más listo del mundo.

Mike Hanlon

Chosen Jacobs da vida al último joven en unirse al club. “Mike es un chico muy aterrizado y auténtico”, declara Jacobs. “Vive de manera muy humilde en las afueras del pueblo, donde todavía hay muchos prejuicios raciales, por lo que al ser afronorteamericano se ha sentido siempre excluido”, añade.