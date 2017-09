Aaron Carter termina con la nariz quebrada tras sufrir un grave accidente

Este martes en la mañana, Aaron Carter se vio envuelto en un aparatoso accidente automovilístico que le dejó como resultado la nariz quebrada y algunas otras lesiones.

Para tranquilizar a sus fanáticos, el cantante decidió compartirles su estado de salud a través de su cuenta de Twitter:

"Acabo de vivir un terrible accidente y perdí por completo mi BMW M4… Todos mis airbags se activaron y tengo cortadas por todos lados, al menos todos sobrevivieron y estamos bien".

Life is really so precious, I just got into a terrible accident and completely totaled my BMW M4 — Aaron Carter (@aaroncarter) September 5, 2017

Aunque su carro fue declarado como pérdida total, el hermano menor de Nick se está recuperando de los golpes.

Aunque no quiso revelar el nombre de la otra persona que lo acompañaba durante el accidente, informó que tampoco sufrió heridas graves.

“Para ser honesto, esta mi**da duele, mis brazos duelen, mis piernas duelen, todos mis airbags se activaron y me rompí la nariz, esto es muy jo**do. Nunca quise involucrarme en un accidente tan serio como este. He chocado contra otra gente antes y honestamente nada se compara a lo que sucedió hoy”, escribió Aaron en su cuenta de Twitter.

Finalmente, el cantante agradeció a sus fans por todo el apoyo y cariño que le han dado: “Estoy feliz de que estemos bien".

Thank you for all the support and love. Means a lot. Accidents happen. I'm just happy both of us were ok. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 5, 2017

Confiesa su bisexualidad

Estas últimas semanas, Aaron Carter ha sido objeto de críticas y burlas tras confesar sus preferencias sexuales y terminar su relación de años con su novia Madison Parker.

"En realidad decidimos seguir caminos separados porque yo ya no estaba tan enamorado y sentía que no recibía todo el respecto que me merecía… Yo intenté proveer para los dos y traté de hacer que estuviésemos en un buen lugar. A ella no le gustó que saliera del armario y que dijera que era un hombre bi-curioso", reveló el artista.

