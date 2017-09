Actriz revela el estado actual de Andrés García y cómo luce ahora

Andrés García vivió unos de los momentos más difíciles debido a una grave enfermedad que involucra su columna.

Tras sufrir una parálisis en el 90% de su cuerpo, el conocido galán de telenovelas mexicanas pensó en suicidarse.

"Claro que he pensado en la muerte, a cada rato pienso en ella. De hecho la estoy esperando desde hace más de dos años. No quiero verme decrépito, prefiero irme antes y no causar ningún tipo de problema", dijo.