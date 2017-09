A sus 70 años, Susan Sarandon impacta a todos con tremendo escote en Venecia

Los años no pasan para Susan Sarandon, quien conserva la sensualidad que la hizo una de las mujeres más sexys.

La ganadora del Oscar sorprendió al desfilar en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia con un atrevido escote.

La bella actriz sacó a relucir sus atributos ante los paparazzi y logró captar la atención de todos.

Con un entallado vestido negro y gafas oscuras, dio una cátedra de sensualidad sin caer en lo vulgar.

A sus 70 años, Susan luce mejor que muchas famosas que se deformaron por tantas cirugías plásticas.

Sin duda sabe cómo sacarse partido en cada aparición en la alfombra roja, esta vez recogiendo su salvaje melena pelirroja en una coleta alta y luciendo joyas de Chopard.

La protagonista de "Stepmom" reveló su secreto para lucir así en una entrevista en la revista Vogue.

"Creo que mantenerse hidratada y no hacer nada extremo también. Además, no bebo, pues siento que un poco de vino con moderación es bueno, pero emborracharse no es opción. no fumar es importante también. Pero supongo que es mi buena genética… Le agradezco a mi madre".