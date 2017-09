FOTOS: Todos los looks de Adam Levine, de Maroon 5

Ya sea con barba, afeitado, pelo un poco largo o rapado, su melena rubia o castaña, con t-shirt o esmoquin, es un hecho de Adam Levine, vocalista de Maroon 5, es una de las celebridades más atractivas en la actualidad.

Además de ser uno de los cantantes más conocidos en el mundo, su estilo y carisma lo han llevado también a incursionar en los mundos del modelaje, la actuación y la conducción en televisión.

En este artículo te presentamos un repaso de la trayectoria de esta estrella del espectáculo, así como una galería de imágenes con todos los looks, desde 2004 hasta este año.

Adam nació en Los Ángeles, California, en 1979.“Soy muy romántico con respecto a mi ciudad. Amo lo que California representa: ser progresista y pensar en el futuro. Los californianos somos una clase distinta de gente, creo. Es una maravillosa burbuja de calidez, y es genial conducir por ella”, expresó en una entrevista a “American Way”.

A finales de los noventa formó Maroon 5 junto con Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dusick. El grupo firmó con Octone Records y grabaron en 2002 su álbum debut, “Songs About Jane”.

Levine también trabaja como solista y ha colaborado con una gran cantidad de artistas de la escena musical.

En 2012 se incorporó al reparto de la segunda temporada de “American Horror Story”, en la que interpretó al personaje de Leo Morrison en cuatro de los capítulos.

