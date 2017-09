El concierto en Pompeya de David Gilmour se proyectará en Guatemala

Durante octubre de 1971, la agrupación británica Pink Floyd visitó el anfiteatro de Pompeya para interpretar las canciones “Echoes”, “One of These Days” y “A Saucerful of Secrets”.

El material se incluyó en el filme documental “Pink Floyd: Live at Pompeii”, que se convirtió en un clásico entre los seguidores de la banda y en la historia del rock.

Cuarenta y cinco años después, el guitarrista del grupo, David Gilmour, regresó al mítico anfiteatro romano para dar dos conciertos como parte de la gira de promoción de su álbum como solista “Rattle That Lock”.

Las presentaciones fueron grabadas en 4K por el director Gavin Elder. “David Gilmour Live at Pompeii” se venderá desde el 29 de septiembre en formato CD, DVD, Blu-ray y descarga digital, por medio de Columbia Records.

Los mejores momentos de estas presentaciones en vivo, que se convirtieron en la primera vez que se realiza un concierto de rock con público en el anfiteatro romano, en las que llegaron más de dos mil 600 asistentes, se podrán ver el miércoles 13 de septiembre, a las 20 horas, en Cinépolis Guatemala.

El precio de la entrada es Q70. Puedes adquirirlos en la página de Cinépolis, en la sección preventa.

"Es un lugar mágico y volver y ver el escenario y la arena fue una experiencia bastante abrumadora. Es un lugar de fantasmas…”, declaró David Gilmour acerca del evento, en un video promocional del lanzamiento.

El concierto es una experiencia audiovisual que incluye la enorme pantalla ciclorama circular, así como juegos láser, pirotecnia y actuaciones estelares por parte de una banda de estrellas.

El programa incluye canciones que cubren toda la carrera de Gilmoir, entre ellas las piezas que le dan título a sus dos más recientes álbumes como solista: “Rattle That Lock” y “On An Island”.

También se incluyen otros clásicos en solitario y junto a Pink Floyd como “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” y “High Hopes”.

Las grandes sorpresas son las interpretaciones de “One of These Days”, la única canción que repite escenario desde el show de 1971, y “The Great Gig In The Sky”, del álbum “The Dark Side of the Moon”, que David ha tocado en muy pocas ocasiones