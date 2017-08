Gran encuentro artístico en honor al maestro Efraín Recinos

Por Mónica Ávila

Fue en el año 1978 cuando el Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", abrió sus puertas por primera vez, y 40 años después se prepara para celebrar un aniversario más. Personeros del teatro anunciaron en conferencia de prensa algunas de las actividades que se están preparando para los próximos meses. "Vamos a tirar la casa por la ventana. Hemos preparado un sinfín de actividades para todos los guatemaltecos. Además, algunos lugares del teatro serán remodelados", explicó el arquitecto Álvaro Véliz, director del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias". Del 5 de sep al 6 de oct se abrirá la convocatoria para todos aquellos artistas que quieran formar parte del Festival de Junio 2018. pic.twitter.com/jwcLlXVtjU — Mónica Ávila (@MAvila_DP) August 30, 2017 Del 5 de septiembre al 6 de octubre se recibirán solicitudes de propuestas de eventos para el 2018 y se abrirá la convocatoria para el Festival de Junio 2018. "Las bases se publicarán en la página del CCMAA y Ministerio de Cultura y Deportes. Esperamos muchas solicitudes este año", enfatizó el Director Técnico Artístico del CCMAA, Roger Ovalle. Asimismo, el 2 y el 3 de octubre se realizará el Encuentro Artístico con Efraín Recinos. Como parte del VI Encuentro Artístico con Efraín Recinos, anuncian algunas de las actividades a realizarse el 2 y 3 de octubre. pic.twitter.com/hHsS3zzdXV — Mónica Ávila (@MAvila_DP) August 30, 2017 "Este año haremos por primera vez una carrera en nombre del maestro, la cual es completamente gratuita y se realizará el 1 de octubre. Próximamente detallaremos cual será el recorrido", agregó Ovalle. Para cerrar con broche de oro el encuentro en honor a Efraín Recinos se celebrará una Velada Artística, la cual contará con la participación de grandes artistas nacionales. Todas las actividades programadas, no tendrán costo alguno.

