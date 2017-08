Fans de Gloria Trevi atacan brutalmente a joven por una confesión sobre ella

Gloria Trevi se ha visto involucrada en una denuncia que se ha hecho viral en las últimas horas por las redes sociales.

Un joven, que se mantiene en el anonimato, denunció que cuatro hombres lo agredieron en un baño por decir que no le gustaba una canción de la cantante.

“Fui al baño y justo cuando me estaba lavando las manos entraron cuatro chicos. Uno de ellos me tomó del cuello y me tiró al suelo, entonces comenzaron a golpearme y patearme.

Realmente no entendía que pasaba y sólo les pedía que se detuvieran. Cuando terminaron, uno de ellos se acercó y me dijo que eso me pasaba por estar j*** con Gloria”, reveló.