Critican a actriz venezolana por mostrar seno en el bautizo de su hija y ella responde

La gente se horroriza porque se ve un pedacito de seno, cosas que no sabe la gente pero aún crítica: • No fui a la iglesia con este vestido. • el diseño no es así, probablemente al cargar la bebe se rodó y no me di cuenta. •por ultimo y lo más importante, el diseño me permitía sacar el seno para alimentar a mi bebe, que todavía toma tetica de mami. 😊 Gracias a todos los que hicieron posible fan hermosa celebración. Fue mucho talento Venezolano 🇻🇪 Produccion y menú @luxorsproductions Pastel:@melaoscake1 vestidos:@sharonosp Cócteles: @bacardimx maquillaje y peinado: @alex15makeup #spam #casitermino #bautizobabyF #bautizo #Venezuela #Mexico foto by @photo2gomx

A post shared by yuvannamontalvo (@yuvannamontalvo) on Aug 28, 2017 at 4:34pm PDT