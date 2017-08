La foto del meme 'Success kid' cumplió 10 años y así se ve el niño ahora

La fotografía de Sammy Griner, que se viralizó luego del meme y resultó ser una de las más famosas en la historia de la web, cumplió 10 años este fin de semana.

Laney, su madre, difundió una imagen en donde aparece el menor en la misma orilla de una playa de Florida con una camiseta del mismo color y en la misma posición.

Sin embargo, esta vez el niño optó por no comer arena, como en la primer escena.

Exactly 10 years later and still the best Success Kid ever! #HappySuccessKidDay pic.twitter.com/q1UTxmO0fe

