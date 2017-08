Las más sensuales de los MTV Video Music Awards 2017

Los MTV Music Video Awards (VMAs) siempre se han destacado por darle la oportunidad a las celebridades de explotar su creatividad con sus atuendos. Son unos de los premios musicales más importantes del año y, tanto las cantantes como las actrices, se esfuerzan por robarse las miradas en la alfombra roja.

Personalidades como Demi Lovato, Katy Perry, Vanessa Hudgens, Bebe Rexha y Chanel West Coast son algunas de las mujeres que sorprendieron por sus sensuales y atrevidos vestidos. La ceremonia de los premios se llevó a cabo en The Forum en Inglewood, en California.

Estas divas saben cómo destacar y lo han demostrado de la mejor forma. Jasmine Sanders, Arielle Vanderberg, Heidi Klum y Gigi Gorgeous también utilizaron un vestuario que hizo resaltar sus curvas y su tonificada figura.

















La conductora

MTV anunció que Katy Perry fue elegida para ser la conductora oficial de los MTV Video Music Awards de este año. Además, Perry es una de las artistas más nominadas de los VMAs, con cinco nominaciones a: Mejor pop, Mejor dirección, Mejores efectos visuales, Mejor dirección de arte y Mejor colaboración.

Uno de los espectáculos más esperados de la noche fue el show de Katy, en el que unió su talento con la rapera Nicki Minaj.

👩🏼‍🚀✨YOUR 2017 @MTV @VMA HOST AUG 27TH ✨✌🏼📸 by @david_lachapelle A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Jul 28, 2017 at 12:58pm PDT

Las sorpresas

Otro de los momentos más esperados de la noche es la presentación de Taylor Swift, quien presentará el video oficial de su nuevo sencillo Look what you made me do. Los seguidores han estado pendientes de este tema, ya que se trata de la primera canción que se desprende de su nuevo material discográfico que saldrá a la venta en noviembre.