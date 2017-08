“Lolo”, el exguitarrista de "Miranda!", sufrió bullying por un famoso actor argentino

Leandro Fuentes, “Lolo”, fue guitarrista de la agrupación “Miranda!” y todo el mundo conoció su nombre en el 2013 por la famosa frase de una de las canciones de la banda: “Es la guitarra de Lolo”.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad y alegría en su vida. Cuando era adolescente, le costaba adaptarse a los demás por sus exóticos gustos.

“A mis 15 años andaba en skate por el barrio: salía con estampados floreados y de noche me delineaba los ojos, tenía un neceser con maquillajes Mac. Era duro para el barrio: me querían agarrar a trompadas“, dijo a la revista Pronto.

Recientemente, el músico confesó que era víctima de bullying durante su juventud, gracias al famoso actor argentino Luciano Castro.

“Era el diferente y tenía ropa o cosas que mis compañeros no tenía. El que me hacía bullying era Luciano Castro. De más grande él me pedía por favor que no le dijera eso a los medios. Pero yo digo la verdad: cuando era chico me cargaba. Íbamos juntos al Copello de Devoto, él era el más lindo del colegio y el preferido por las profesoras. A mí en cambio me echaron de varios colegios por mala conducta e hiperactivo. Cuando terminé el colegio empecé a trabajar“, reveló el guitarrista.

Una amarga separación

“Lolo” también habló de su relación con los excompañeros de “Miranda!”, con quienes no terminaron bien las cosas.

“Ellos nunca intentaron acercarse a mí, al contrario: yo intenté hacerlo pero Ale no me dio mucha bola. Aunque lo nieguen, ellos echaron a Monoto (Nicolás Grimaldi, bajista): él no se fue por sí solo. Quedaron los dos cantando”.

A pesar de haberse separado de la agrupación, “Lolo” viajó a México y ahora tienen un disco en solitario, con el que se siente feliz por hacer su propia música.