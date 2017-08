VIDEO. Fabiola Roudha y Gomita juntas en un programa de televisión mexicano

Todo llega en el momento indicado, hoy se abre otra puerta más junto a #televisapublishing #televisamusicpublishing -------------------------------------------------- #publishing #songwriter #singer #fabiolaroudha #guate #méxico #indiemusic #popsoul #blues #bestday #miercoles #top #follow #televisaespectaculos #televisa

A post shared by Fabiola Roudha... (@fabiolaroudhaoficial) on Jun 7, 2017 at 2:32pm PDT