VIDEO. La última entrevista de Selena Quintanilla antes de ser asesinada

A 22 años de haber asesinada Selena Quintanilla, se viralizó en redes sociales una entrevista inédita de la cantante, la cuál sería la última antes de fallecer.

Aunque el video fue publicado en un canal de fans de la cantante en octubre del 2016, hasta ahora se está dando a conocer internacionalmente.

Esta conversación que tuvo la cantante con la periodista Ana María Canseco, actualmente presentadora de “Un Nuevo Día” en Telemundo, fue grabada en diciembre de 1994.

En ese entonces, la mexicana se encontraba grabando su primer disco en inglés “Dreaming Of You”, del cual después se desprendió el sencillo “I Could Fall in Love”.



Un futuro que nunca llegó

La entrevista sin editar inicia cuando Canseco acomoda el micrófono de Selena, quien después hace lo mismo con la periodista.

Luciendo un traje negro y con su característica abundante cabellera negra, Quintanilla se miraba sonriente, accesible y sencilla en cada respuesta que daba.

Incluso, se podía notar que a la mexicana le costaba trabajo hablar perfectamente en español, así que por momentos cortaba la entrevista y preguntaba a la entrevistadora sobre el significado de algunas palabras que no entendía.

En una emotiva plática, Selena Quintanilla hablaba de lo que ella quería lograr con su carrera, algo que nunca pudo concretar.

“Mis planes para el futuro son llegar a ser una artista internacional, no solamente de la música mexicana, pero también en la música en inglés. No tengo que ser un éxito en el mercado inglés, nomás tengo que tratar y pues, ser lo que puedo ser, nomás intentarlo va a ser lo máximo para mí”.

Este fue uno de los momentos más emotivos del video ya que el 31 de marzo de 1995, tres meses después, la Reina del Tex-Mex fue asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta del club de fans y encargada de administrar las boutiques de Selena.