Brendan Jordan, el “Niño Diva”, preocupa por su extrema delgadez

Brendan Jordan saltó a la fama al aparecer en televisión bailando como Lady Gaga en el 2014. Desde entonces, fue conocido como el “Niño Diva” y acaparó la atención en las redes sociales.

Pero ahora, el joven cayó en una fuerte depresión que lo ha hecho bajar de peso y lucir muy delgado.

En su cuenta de Twitter, Brendan explicó que se siente perdido y que está tratando de encontrar al niño feliz que algún día fue.

“Honestamente me he perdido últimamente, pero me estoy prometiendo que hoy es el día en que de verdad dejaré de ser una m**rda y viviré todos los días para MÍ. Estoy sanando ahora mismo y actualmente estoy tratando de encontrar a este chico fabuloso que estaba feliz, no le importaba, y llevaba tacos de 9 pulgadas alrededor de la casa”.

“Quiero dejar de perder mi tiempo para complacer a los demás. Soy un gran placer de la gente y sólo quiero vivir para mí y la persona que amo”, finalizó.

I'm healing right now and I'm currently trying to find this fabulous kid who was happy, didn't care, and wore 9 inch heels around the house pic.twitter.com/u5nhprt1rk

— Brendan Jordan 🌈 (@jordvnhaus) August 20, 2017