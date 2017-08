La actriz de “Carita de Ángel” ahora es una youtuber y cantante

En el 2000, Daniela Aedo le dio vida a la tierna Dulce María en la famosa telenovela infantil “Carita de Ángel”.

Aunque se alejó de las cámaras por unos años, ahora regresó para incursionar como youtuber.

A sus 22 años de edad, la actriz luce muy diferente a como se dio a conocer en el programa de Televisa.

A post shared by Daniela Aedo (@danaedo) on Jul 29, 2017 at 1:10pm PDT

Incluso, ya cuenta con su propio canal de YouTube donde ha compartido videos sobre lo que ha sido su vida en este tiempo.

“Estando en YouTube me di cuenta que había muchísimos, muchísimos videos que dicen típico ‘¿qué pasó con Daniela Aedo? o ¿qué pasó con Carita de ángel? y siempre en los videos sale una foto de mí de chiquita y una foto de una chava superguapa y supersexy pero que no soy yo. Entonces la verdad me dio mucha risa y dije ‘bueno si estos videos tienen tantos views que mejor que si les interesa pues que se los platique yo para que no les anden mintiendo”, explicó Daniela en uno de sus clips.