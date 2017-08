Isel Suñiga, la niña con sobrepeso que logró ser Miss Universe Guatemala

Después de haberse coronado como la nueva Miss Universe Guatemala, Isel Suñiga conversó con Publinews sobre sus metas, retos y miedos, además de resaltar que a pesar de que sufrió de sobrepeso cuando fue niña, no fue impedimento para alcanzar su sueño de convertirse en reina de belleza.

¿Cómo te sientes luego de haber ganado?

Me siento muy contenta y agradecida con Dios por el trabajo hecho en la pasarela de Miss Universe Guatemala. Valió la pena todo el esfuerzo de tantos años de preparación.

¿Cómo te iniciaste en el modelaje?

Mi primer concurso fue Miss Princesita, recuerdo que tenía apenas tres años. A los 14 años la inquietud por el mundo del modelaje regresó y logré el título de Señorita Ayutla. Posteriormente, a los 17 años logré el título de Reina Departamental de San Marcos.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando mencionaron tu nombre como la ganadora?

Para mí fue una emoción muy grande, me he preparado por muchos años. Cuando mencionaron mi nombre entre las tres finalistas, los nervios crecían en mi, quería llorar y agradecerle a todos los que me apoyaron.

Anteriormente comentaste que estudias derecho, ¿porque esa carrera?

Actualmente curso el octavo semestre en la Universidad Mariano Gálvez, en una sede de Coatepeque. Me gusta la carrera porque es muy amplia y me puede abrir muchas puertas. Quiero representar a Guatemala no solo en la belleza, quiero llegar a ser cónsul o embajadora de mi país. Has comentado que te gusta hacer labor social… Mi papá es alcalde del Municipio de Ayutla, de donde somos, y siempre he trabajado de la mano de él. Nos enfocamos en ayudar a niños con desnutrición, hasta el momento hemos logrado recuperar a más de 150 pequeños. En mi pueblo me conocen como “Prima Isel”.

Antes de ingresar a los concursos de belleza, sufrías de sobrepeso… ¿Cómo llegaste a tu peso ideal?

Cuando tenía 14 años llegue a pesar 145 libras. Era una niña chaparrita y cachetona, pero con esfuerzo y dedicación logra alcanzar mi peso. La gente crítica las cirugías, pero todo forma de un proceso.

¿Qué soñabas ser cuando eras pequeña?

Siempre me gustaba el modelaje, después quería ser actriz. En la adolescencia estudie bachillerato en medicina, pero en la práctica me toco ver un parto, cuando llegue a casa le dije a mi mamá que todo eso me daba miedo.

¿Cómo te prepararás para el evento internacional de Miss Universo?

La organización me estará enviando por una mes a Miami, específicamente a la academia de Osmel Sousa y Giselle, quienes han preparado a varias ganadoras de Venezuela.

Te preparaste por dos años para el concurso…¿por qué tanto tiempo?

Trabajé duro para lograr lo que hoy soy. A toda la gente que dice que hubo fraude, le digo que detrás de esta corona hay todo un equipo que me ayudó a lograrlo. Me preparé tanto mentalmente como físicamente para lograr mi sueño.