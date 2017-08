Bonnie Tyler cantará "Total Eclipse of the Heart" durante el eclipse solar

La legendaria canción “Eclipse total del corazón” (“Total eclipse of the Heart“, en inglés), interpretada por la galesa Bonnie Tyler; y que alcanzó el primer puesto en las principales listas de popularidad de varios países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en 1983, tomará notoriedad este lunes, mientras dure el eclipse total de sol.

Este acontecimiento artístico tendrá lugar en alta mar, pues Tyler revivirá su exitoso tema, escrito y producido por Jim Steinman, en el crucero organizado por la empresa Royal Caribbean, el cual partirá de Orlando, Florida, hacia el Caribe desde este domingo.

La cantante tendrá como corista a Joe Jonas, exmiembro de la banda de pop rock Jonas Brothers.

As if #Eclipse2017 wasn't going to be legendary enough, Bonnie Tyler is joining the fun with @DNCE onboard #OasisoftheSeas. https://t.co/PwLFVYv4yW

— Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) August 16, 2017