Julia Stiles: "La televisión se ha puesto muy buena"

Ambientada en los asombrosos escenarios del sur de Francia, “Riviera”, compuesta por 10 episodios de 45 minutos, comienza cuando la suntuosa vida de Georgina Marjorie Clios (Julia Stiles), una curadora de arte, cambia sin retorno después de la muerte de su marido millonario en un extraño accidente en un yate.

En busca de respuestas, se sorprenderá al descubrir que todo a su alrededor es producto de una conjunción de violencia, asesinatos, mentiras y secretos.

El lunes 21 de agosto, a las 20 horas, por “Fox Premium Series”, se estrenará en Latinoamérica “Riviera”. La podrás ver completa desde el martes 22 de agosto en el acceso premium de la app de “Fox”.













Publinews conversó con la actriz estadounidense Julia Stiles, quien interpreta a Georgina, acerca de su experiencia en el rodaje de esta serie que maneja los géneros del drama y el thriller, de cómo siente que las programaciones de televisión han evolucionado y de por qué ya no baila como antes en sus actuaciones.

¿Qué te atrajo a participar en “Riviera”?

Un par de cosas. Primero, me impresionó mucho el primer guion que leí, era del primer episodio. Había algo poético acerca de la historia y del lugar del rodaje. Creí que era una buena premisa para una serie y me encantó la idea de conocer el Sur de Francia, y filmar ahí.

Pero, tenía mucha curiosidad por ver lo que sucedería con mi personaje, Georgina. El lugar, la Riviera Francesa, me recordó a las películas de los sesenta que se filmaron en esa locación. Hay cierto romanticismo en esa área, pero aparte de todo esto, están estos personajes que están realizando muchos actos corruptos.

Coming to the UK and Europe June 15th Una publicación compartida de Stiley Jay (@missjuliastiles) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 9:59 PDT

¿Qué te gustó más acerca de filmar en la Riviera Francesa?

Hubo demasiado, es un lugar absolutamente hermoso. Fue interesante vivir ahí durante el verano, pero después , durante el otoño y el invierno pude ver cómo cambió cuando se fue la mayoría de turistas. Estar rodeada por un idioma extranjero, el francés, fue estimulante para mí.

Amo viajar, así que cuando tienes la oportunidad de vivir en otro país por cierta cantidad de tiempo, en este caso siete meses, es verdaderamente especial experimentar el lugar cuando puedes ver más allá de la superficie, porque el Sur de Francia es hermoso.

La comida es sorprendente. Las personas fueron muy amigables, además, tienes el Mar Mediterráneo cerca. Fue muy emocionante.

¿Cómo fue tu experiencia al trabajar junto con la actriz sueca Lena Olin?

¡Fue maravilloso! Tengo mucho respeto por ella y nos llevamos bien. Creo que la relación en la pantalla entre nuestros personajes se verá beneficiada por esto. Pudimos haber sido solamente dos adversarias, pero por el respeto que nos tuvimos, pudimos darte un matiz especial a las caracterizaciones.

Nos sentamos juntas en los trailers de peinado y maquillaje, y nos encantaba charlas todas las mañanas y refrescar nuestras líneas en el guion. Creo que es una mujer formidable, una actriz dinámica, así que compartir escenas con ella fue siempre excitante.

Siempre hubo energía cinética cuando rodamos juntas y lo que sucedía esos días era sorprendente.

Nunca pudo conectar con su padre.

Y nunca podrá. Descubre todas las caras de Adam Clios en #Riviera. pic.twitter.com/YG4SA3kuGg — FOX Premium (@FOXPremiumLat) August 15, 2017

En tus primeras películas, en los noventa, solías bailar mucho. ¿Todavía bailas?

No he asistido a clases de baile desde hace mucho tiempo porque me he sentido muy tímida al respecto, pero bailo mucho en la sala de mi casa.

¿Con qué música te gusta bailar en estos días?

Me gusta todo tipo de música, pero mis géneros favoritos son el funk y el soul, como James Brown y Sharon Jones & The Dap-Kings. Hay una banda genial ahora, pero no sé si son conocidos en Latinoamérica: Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, tocan rock and roll con un poco de soul, son muy buenos.

Irina Clios, la ex que buscará su propio beneficio 💎 #Riviera, nueva serie. Todos los episodios disponibles, a partir del 21 de agosto. Una publicación compartida de FOX Premium (@foxpremiumlat) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 2:30 PDT

¿Te veremos de manera más frecuente en la televisión?

En la actualidad existe mucho intercambio entre el cine y la televisión. Cuando comencé mi carrera, si eras un actor de filmes, te quedabas en el cine. Pero en estos días, la televisión se ha puesto muy buena, así que muchos actores pueden trabajar en ambos formatos con facilidad.

Mi experiencia de haber trabajado en televisión la he sentido más gratificante porque debes interpretar a un personaje e investigarlo durante más tiempo que en el cine.

Eventualmente, según mi experiencia, te esfuerzas más porque caracterizas a alguien durante diez horas en tiempo de pantalla, mientras en las películas es solamente una hora y media.