Conmovedor mensaje de Ricardo Arjona por atentado en Barcelona se vuelve viral

Un atentado en Barcelona causó la muerte de 13 personas y más de 80 heridos. Alrededor del mundo, miles de usuarios utilizaron las redes sociales para repudiar este acto terrorista y manifestar su tristeza. Artistas, cantantes, actores, deportistas y otras celebridades también se unieron para dejar sus mensajes de apoyo y condolencias.

Uno de ellos fue Ricardo Arjona, quien publicó unas palabras conmovedoras en su cuenta de Instagram que luego se viralizaron.

“Hoy me visto de Barcelona. Mientras pongo en descanso mi traje de Venezuela. Mis zapatos de Guatemala no me los quito. Mientras espero caminar desnudo como Dios manda, algún día”.