Una fiesta en Guatemala celebrará la música Daft Punk

La colorida imaginación de @lotusforpockets en #TheDaftPunkExperience. 18 agosto · 7:30PM · 12 calle 3-08 zona 1. #DaftPunk #Diseño #Arte #Color #Imaginación #Ilustración #Expo #Homenaje #Tributo #Creatividad #Art #Composición

A post shared by Revista CAPIUSA (@revistacapiusa) on Aug 14, 2017 at 6:43pm PDT